Spagna, al via elezioni per la nomina di presidente della Federcalcio. Per la prima volta candidata anche una donna

E’ iniziato il processo elettorale che porterà alla nomina del nuovo presidente della Federcalcio spagnola dopo le dimissioni di Luis Rubiales, travolto dallo scandalo del bacio a Jenni Hermoso la scorsa estate. Il requisito per candidarsi è essere presentati da almeno il 15% dei 143 membri dell’assemblea che sarà rinnovata il prossimo 26 aprile. Tra i nomi papabili che hanno espresso volontà di candidarsi, per la prima volta c’è anche una donna, Eva Perera, avvocato ed ex politica, che aspira a diventare la prima presidente della Federcalcio. “Voglio essere la prima presidente della Federcalcio”, ha assicurato in un’intervista a Marca. “La mia missione sarà quella di unire il calcio e farne una vera squadra” ha aggiunto la 51enne, figlia dell’ex dirigente del Barcellona F.C. Anton Perera.