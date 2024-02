Saudi League, Cristiano Ronaldo squalificato per un turno dopo gesto offensivo verso tifosi avversari

Un turno di squalifica per Cristiano Ronaldo dopo il gesto offensivo compiuto durante una partita con l’Al Nassr nella Saudi Pro League. L’attaccante portoghese, che salterà la prossima partita di campionato dell’Al-Nassr in casa contro l’Al-Hazm stasera, dovrà anche pagare una multa di 20.000 riyal sauditi (5.333 dollari) all’Al-Shabab, per coprire le spese sostenute dal club che ha presentato la denuncia, e metà di tale importo alla federazione. Secondo quanto riportato dai media locali, il calciatore si è giustificato davanti alla commissione disciplinare affermando che il gesto era di vittoria e molto comune in Europa. Ma la squalifica è arrivata lo stesso.

Cristiano Ronaldo has been suspended for one match after making this gesture towards Al Shabab fans during a recent game… Deserved? 😂 pic.twitter.com/6hc0ojrRNI — Project Football (@ProjectFootball) February 29, 2024