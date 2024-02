Inter, lo Scudetto si avvicina. Gazzetta: “Può arrivare nel derby contro il Milan”

Un’altra goleada, anche nei confronti di una squadra in gran forma come l’Atalanta, e lo Scudetto si avvicina sempre più per l’Inter. 12 i punti di vantaggio per la squadra di Simone Inzaghi ai danni della Juventus quando mancano 12 giornate al termine del campionato. Ma soprattutto, con la media che sta tenendo la formazione nerazzurra, i tifosi iniziano a fare calcoli su quando potrebbe matematicamente arrivare la seconda stella. E la Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, sottolinea la possibilità di un qualcosa di storico, ovvero che lo Scudetto possa essere assegnato al dopo il triplice fischio di un derby di Milano. Milan e Inter si ritroveranno in campo per il match di ritorno alla 33esima giornata: se Lautaro e compagni dovessero trovarsi a +16 in quel momento sulla seconda, lo Scudetto sarebbe ufficiale a cinque giornate dalla fine.