Saudi League: Al Nassr a gonfie vele, Pioli vince la terza partita su tre

Va a gonfie vele l’Al Nassr di Stefano Pioli, che raccoglie la terza vittoria in tre panchine dal suo arrivo, la seconda su due in Saudi League dopo il fortunoso successo nella coppa nazionale in settimana. Nell’anticipo del campionato arabo, la formazione gialloblù ha battuto per 2-0 l’Al Wehda, grazie al gol di Angelo nel primo tempo e al rigore di Cristiano Ronaldo, inarrestabile, nella ripresa. Prima dell’inizio del match, tifosi in festa per l’ex allenatore, tra le altre, del Milan, che è stato accolto durante il riscaldamento dal solito coro “Pioli is on fire”, con la risposta divertita e grata del tecnico emiliano.

Poi, in campo, è stato decisamente facile portare a casa la vittoria, che consente così all’Al Nassr di issarsi in seconda posizione con 11 punti, in attesa però delle partite di domani: dopo i cinque punti nelle prime tre che hanno portato all’esonero di Castro, con Pioli questa squadra sembra aver cambiato registro e sono arrivati due successi, prima per 3-0 e poi per 2-0, unito a quello in coppa che portano a tre le vittorie in una settimana per l’allenatore che ha vinto lo scudetto in Italia nel 2022.