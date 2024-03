Ronaldo: “Mbappé al Real Madrid vincerà il Pallone d’Oro”

Ronaldo Nazario ha rilasciato un’intervista al Daily Mail in cui parla del Real Madrid e in particolare di Jude Bellingham: “Mi ricorda un po’ Zinedine Zidane per le sue qualità. Adoro il modo in cui gioca. Sono rimasto molto sorpreso dalla sua qualità e dalla velocità con cui corre verso l’area avversaria, si vede che ha voglia di segnare sempre“. Il Fenomeno si è poi soffermato su Kylian Mbappé, vicino a vestire la camiseta dei Blancos dalla prossima estate: “È un giocatore incredibile. Diventerà uno dei migliori giocatori del mondo. Penso che sia un’ottima opzione per lui e che otterrà finalmente il Pallone d’Oro se si unirà al Real Madrid. Sicuramente a Madrid avrà una squadra che lo supporterà in ogni decisione che prenderà, dentro e fuori dal campo. Ma penso che si sia divertito molto al PSG“.

Infine Ronaldo ha parlato anche di Haaland: “La politica del Real Madrid è avere i migliori giocatori del mondo e lui lo è. Il City sta facendo un lavoro incredibile, penso che lui sia molto felice lì in questo momento, ma vedremo. Spero che potremo vedere tutti loro insieme in un unico club. Mi ricorderebbe i Galacticos, sarebbe pazzesco vedere il Real Madrid giocare con tutti quei giocatori insieme. Sarebbe una squadra incredibile in grado di realizzare cose straordinarie“.