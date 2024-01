Rinnovo Mbappé-Psg: i media francesi indicano il 14 febbraio come la data definitiva

Cresce l’attesa per conoscere quale sarà il futuro Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese, infatti, vedrà scadere il suo contratto col Psg il prossimo 30 giugno. La sua avventura a Parigi potrebbe essere giunta al termine con Real Madrid – e probabilmente anche Liverpool – che attendono novità per capire se puntare forte su di lui per il prossimo mercato.

Secondo quanto riportato da L’Equipe sarà lo stesso calciatore a sciogliere questo nodo prima del 14 febbraio, data in cui si giocherà l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Real Sociedad. Due le possibilità: il rinnovo o l’addio.

Secondo il quotidiano francese, anche il Psg è favorevole a risolvere al più presto questa telenovela. L’unica cosa certa è che ancora una volta Mbappé è al centro dell’attenzione del mondo del calcio, non solo per quello che fa in campo, ma per quello che farà il prossimo anno.