Regolamento Barcellona-Osasuna: cosa succede in caso di pareggio, Supercoppa Spagnola 2024

Il regolamento di Barcellona-Osasuna, match valevole per la seconda semifinale della Supercoppa Spagnola 2024. La compagina blaugrana guida da Xavi è campione in carica di Spagna e vuole provare a conquistare il primo trofeo della sua stagione dopo un avvio di campionato un po’ problematico. L’Osasuna, dal suo canto, è stata la rivelazione della scorsa Copa del Rey e spera nel colpaccio. La partita è in programma giovedì 11 gennaio alle ore 20:00 a Riyad, in Arabia Saudita. Il regolamento prevede che, in caso di pareggio al termine dei novanta minuti regolamentari, le due squadre disputino i tempi supplementari; qualora persistesse il risultato di parità dopo i 120′, si andrebbe ai calci di rigore.