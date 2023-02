Real Sociedad, Mikel Oyarzabal rinnova fino al 2028: è ufficiale

La Real Sociedad sta disputando un’ottima stagione in Liga, anche grazie ad un ottimo Mikel Oyarzabal. Nella sua carriera con la maglia dei baschi, l’attaccante ha collezionato 281 presenze, realizzando 80 gol e 49 assist. Per questo motivo il giocatore spagnolo si è guadagnato la fiducia di tutto l’ambiente, tanto da firmare un contratto fino al 20 giugno 2028 con il club: come comunicato dalla Real Sociedad, infatti, è ufficiale il prolungamento di Oyarzabal.