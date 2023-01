Real Madrid-Valencia, saluto freddo tra Ancelotti e Gattuso dopo le polemiche (VIDEO)

Dopo le polemiche scaturite dalle loro dichiarazioni circa un rapporto personale non proprio idilliaco per quanto accaduto ai tempi dell’avvicendamento al Napoli, Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso si sono ritrovati in Arabia Saudita per la semifinale di Supercoppa di Spagna tra Real Madrid e Valencia e il saluto è stato come prevedibile molto signorile tra i due, ma secondo molti parecchio freddo e senza mettere da parte l’acredine. Di seguito dunque ecco il momento che in molti aspettavano dopo le parole delle ultime ore, in alto il video.