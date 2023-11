Real Madrid-Valencia 5-1, Ancelotti: “Bellingham andrà in Inghilterra per fare un lavoro specifico, Camavinga perfetto”

Il tecnico del Real Madrid Ancelotti ha commentato il successo per 5-1 contro il Valencia: “Quando hai una rosa di questo livello, a volte bisogna essere ingiusti. Oggi Modric poteva essere titolare. È mio compito dover scegliere e non è sempre così semplice . Vinicius mi ha detto che voleva giocare di più. Camavinga fa bene in tutti i ruoli in cui si trova. In queste ultime due partite ha dimostrato il suo miglior livello come pivot. Bellingham andrà in Inghilterra per fare un lavoro specifico, ma tornerà presto”