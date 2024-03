Real Madrid TV critico con Gil Manzano sul caso Bellingham: “Una cosa inaudita”

Le polemiche aumentano in Spagna. E non poteva essere che altrimenti dopo l’episodio nel recupero di Valencia-Real Madrid, gara terminata 2-2 con un finale thriller. L’arbitro Gil Manzano ha fischiato infatti la fine del match un attimo prima che Bellingham segnasse di testa quello che sarebbe stato il gol del 3-2 per gli ospiti. La partita è così terminata in pareggio e all’indomani del match su Real Madrid TV (denunciata dal Siviglia alla Commissione Competizioni della Federcalcio Spagnola per i toni utilizzati contro il sistema arbitrale) le critiche al direttore di gara non mancano. “Inaudito, una cosa mai vista”, spiegano gli speaker della tv ufficiale dei blancos. E ancora: “Una vera rapina”. Poi l’attacco: “Mi fa bollire il sangue. Sempre di più. Ancora non capiamo cosa è successo a Mestalla. Stanno rovinando il campionato. Penso che ci fosse una gara tra gli arbitri per vedere chi avrebbe espulso Bellingham per primo”.