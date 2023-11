Real Madrid, ‘Sport’: avviati i contatti con De Zerbi per il post-Ancelotti

Il Real Madrid continua a programmare il suo futuro, in campo e in panchina. Carlo Ancelotti lascerà il club a fine stagione e Florentino Perez ha tutte le intenzioni di dare una forte scossa allo spogliatoio in vista della prossima annata calcistica. Il presidente dei ‘Blancos’ vuole ingaggiare il prima possibile il sostituto del tecnico italiano e potrebbe anche trattarsi di un connazionale. Secondo quanto appreso da SPORT, Perez considera Roberto De Zerbi uno dei più adatti a prendere in mano le redini del club a partire dalla prossima estate.

Le trattative sono in questo momento nella loro nella fase iniziale, ma De Zerbi è stato contattato e Florentino ritiene che il tecnico bresciano sia già pronto per fare il grande salto di carriera ed è apprezzato soprattutto per il suo coraggio nel lavorare con i giovani calciatori. Negli scorsi mesi già la stampa inglese aveva parlato di un possibile interessamento del Real.

Il lavoro svolto negli ultimi 12 mesi dall’allenatore al Brighton ha colpito la dirigenza del Real, che cerca infatti un tecnico giovane e specializzato nel fare emergere nuovi talenti. E la spina dorsale del futuro del club madrileno è composto da fenomeni in divenire: Vinicius Jr. (23 anni), Rodrygo (22 anni), ECamavinga (21 anni), Tchouaméni (23 anni), Bellingham (20 anni), Valverde (25 anni) e Éder Militao (25 anni ). E a loro bisogna aggiungere il turco Arda Güler (18 anni), al momento spesso infortunato, e soprattutto Chamartín ed Endrick, che ha già debuttato con la Seleçao e sbarcherà in Spagna a luglio quando avrà raggiunto la maggiore età.