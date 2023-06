Real Madrid, dalla Spagna: pronto l’assalto a Kai Havertz, a breve l’offerta ufficiale al Chelsea

Il Real Madrid, dopo l’annuncio dell’addio di Karim Benzema, è alla ricerca del suo erede. Tra i papabili, oltre ad Harry Kane, c’è anche l’attaccante del Chelsea Kai Havertz che, stando a quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, avrebbe già dato il suo ok al trasferimento. La trattativa sarebbe in fase avanzata e nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche l’offerta ufficiale da parte dei Blancos. Il valore del calciatore si aggira intorno ai 60 milioni di euro, ma non è escluso che possano essere inserite delle contropartite.