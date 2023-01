Real Madrid, Rodrygo non stringe la mano ad Ancelotti dopo il cambio: l’allenatore lo rimprovera (VIDEO)

di Antonio Sepe 104

L’unica nota stonata della serata del Real Madrid, vittorioso in rimonta contro il Villarreal in Copa del Rey, è il battibecco tra Carlo Ancelotti e Rodrygo. Il brasiliano è stato infatti richiamato in panchina al 56′ ma, al momento dell’uscita dal campo, non ha dato la mano al tecnico italiano. Un gesto per nulla gradito da Ancelotti, che pochi minuti dopo si è diretto verso di lui in panchina per rimproverarlo. L’allenatore però non ne ha fatto un dramma e, in conferenza stampa, ha minimizzato: “Non è successo niente di grave, ma ho voluto ricordagli di non dimenticarsi di salutare quando lascia il campo“. In alto il video dell’accaduto.