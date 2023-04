Real Madrid, Mariano Diaz via a giugno. L’agente: “Ci sono contatti”

di Mattia Zucchiatti 15

Il futuro di Mariano Diaz è lontano dal Real Madrid. L’attaccante, 29enne, è in scadenza a giugno e non rinnoverà il suo contratto come conferma il suo agente, David Aranda. “Ma per profilo, caratteristiche e carriera è un giocatore molto appetibile – assicura a ‘Bolavip’ – Ora finisce il contratto e ci cercheremo un’altra squadra. I contatti con altre squadre ci sono sempre, alla fine è sempre stato sul mercato, abbiamo la possibilità di andare in Premier, in Bundesliga o in serie A”. E su cosa orienterà la scelta di Mariano, il suo agente replica: “Vuole una squadra dove possa continuare a essere felice, indipendentente da quanto giochi. Ci sono molte circostanze da tenere in conto”.