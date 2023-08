Real Madrid, l’infortunio di Vinicius più grave del previsto: è il suo primo problema muscolare serio in carriera

Sull’infortunio di Vinicius, accusato contro il Celta Vigo, si fa largo il pessimismo in casa Real Madrid. Inizialmente si era pensato ad un affaticamento e niente più, ma il dolore ancora non accenna a finire e gli esami strumentali di oggi chiariranno il quadro. Una situazione completamente nuova per Vinicius. Come spiega Marca, il fuoriclasse dei blancos non aveva mai saltato partite a causa di un guaio muscolare. Al massimo qualche affaticamento, ma il giocatore era sempre riuscito a gestire il suo fisico, senza mai rischiare infortuni. “Dobbiamo ringraziare i suoi genitori, perché ha una genetica spettacolare – aveva detto recentemente Ancelotti -, ma è da sottolineare anche la sua professionalità… è una persona che si prende molta cura di sé prima e dopo le partite ed è estremamente coinvolto nel suo lavoro”. Adesso però si attendono gli esami. L’infiammazione è estesa e il dolore nella parte posteriore della coscia destra non accenna a diminuire. Si temono 4-5 settimane di stop, ma sarà la risonanza a chiarire la situazione.