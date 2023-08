Caso Rubiales, la madre entra in sciopero della fame per protesta: “Basta caccia disumana contro mio figlio”

La madre di Luis Rubiales, il presidente della Federcalcio spagnola sospeso dalla Fifa per il bacio a Jenni Hermoso alla premiazione dei Mondiali, ha deciso di entrare in sciopero della fame per protestare contro la “caccia disumana e sanguinosa che stanno facendo a mio figlio, un qualcosa che non merita”. La donna, riporta Marca, si è chiusa questa mattina nella chiesa della Divina Pastora a Motri e ha annunciato che rimarrà dentro “a tempo indeterminato, giorno e notte”. La madre di Luis Rubiales ha chiesto a Jenni Hermoso di “dire la verità” e di “mantenere la versione che aveva all’inizio dei fatti”. La donna ritiene che “non vi sia alcun abuso sessuale in quanto c’è consenso da entrambe le parti, come mostrano le immagini”, e si chiede “perché sono così crudeli con lui” e cosa “ci sia dietro tutta questa storia” , visto che suo figlio “è incapace di fare del male“, riporta Marca.