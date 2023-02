Real Madrid, Kroos sulla Superlega: “Il progetto merita almeno una possibilità”

Il centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos, nel corso del suo podcast ‘Einfach mal Luppen’, ha deciso di fare marcia indietro aprendo alla possibilità di ascoltare a proposta relativa alla Superlega: “Credo che alla fine il progetto vedrà la luce per diversi motivi. L’idea è cambiata e merita di essere ascoltata. In questo caso, andando a guardare bene, la Superlega non ha intenzione di escludere nessuna squadra dato che non ci saranno membri fondatori. Si tratta di un torneo sportivo aperto, ma gestito dai club anziché dalla Uefa. Queste squadre ritengono di non avere bisogno della Uefa e credo che il progetto meriti almeno una possibilità. E’ importante ascoltare altre proposte, in questo momento ho la sensazione che non si ascolti più. Appena emerge una nuova idea, viene subito condannata”: