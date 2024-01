Juventus, si avvicina Henderson: bianconeri al lavoro per il prestito gratuito, avanza la trattativa

La Juventus lavora sul fronte che potrebbe portare in bianconero Jordan Henderson, il centrocampista inglese classe 1990 ed ex capitano del Liverpool. Il giocatore britannico, deciso a lasciare l’Arabia Saudita dopo i primi mesi negativi con la maglia dell’Al Ettifaq, vuole tornare in Europa e Torino potrebbe essere la destinazione giusta. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport”, la trattativa è ben avviata dai vertici bianconeri che vorrebbero chiudere per il prestito gratuito con possibile opzione per la prossima stagione.

Giuntoli e Manna, ricevuto l’ok da Allegri che approva l’operazione, sono ora impegnati nel dialogo con gli agenti di Henderson. L’inglese è disposto ovviamente a ridursi drasticamente il faraonico ingaggio che percepisce in Saudi Pro League, con l’accordo che si potrebbe trovare intorno ai due milioni bonus inclusi per la seconda metà della stagione. Altro nodo è legato alla durata del legame: la volontà del giocatore è quella di un trasferimento di non breve durata e in questo senso l’opzione per la prossima stagione potrebbe essere una buona soluzione. Non resta che attendere la prossima settimana per capire quali saranno gli scenari.