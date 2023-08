Real Madrid, Courtois sui social: “Farò il possibile per tornare più forte”

“Non ti aspetteresti mai di affrontare una cosa del genere, ma ora è il momento di accettarla e fare di tutto per superarla per tornare ancora più forte. Grazie a tutti per l’energia, l’amore e l’incoraggiamento, vi assicuro che mi motivano a riprendermi il prima possibile”. Questo il messaggio di Thibaut Courtois dopo la notizia della rottura del crociato del ginocchio. Il portiere del Real Madrid salterà dunque gran parte della stagione: il rientro è previsto in primavera.

Nunca esperas pasar por algo como esto pero ahora toca aceptarlo y hacer todo para superarlo y volver aún más fuerte. Gracias a todos por la energía, el cariño y lo ánimos, os aseguro que me motivan para recuperarme cuanto antes. pic.twitter.com/Z30SEVhI7d — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) August 10, 2023