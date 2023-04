WTA 1000 Madrid 2023, forfait Jabeur per uno strappo al polpaccio

Ha sperato fino all’ultimo di poter essere ai nastri di partenza del WTA 1000 di Madrid, ma Ons Jabeur ha dovuto dare forfait dal torneo nella capitale iberica, dove l’anno scorso festeggiò il trionfo più prestigioso della sua carriera. La tunisina, infatti, si è ritirata dopo tre game nella semifinale di Stoccarda contro Iga Swiatek per quello che si è rivelato un piccolo strappo al polpaccio. La statunitense Shelby Rogers ha preso il suo posto in tabellone, come testa di serie numero 33. Torna invece a Madrid la numero 1 del mondo Swiatek, che non aveva preso parte all’edizione del 2022 e, al secondo turno, potrebbe sfidare la campionessa degli US Open 2021 Emma Raducanu.