Real Madrid-Cadice, Ancelotti: “Domani giocherà Courtois”

Il Real Madrid insegue la vittoria aritmetica della Liga. I blancos – che alle 16.15 di domani ospiteranno fra le mura amiche il Cadice – hanno undici punti di vantaggio sul Barcellona, secondo in classifica. In caso di vittoria e di contemporaneo pareggio o sconfitta dei catalani, gli uomini di Ancelotti potrebbero festeggiare il trionfo in campionato. “L’obiettivo è molto chiaro: ottenere tre punti per avvicinarci alla vittoria del titolo. Pensiamo solo a raggiungere il nostro obiettivo contro una squadra che lotta per evitare la retrocessione e che arriva al Bernabeu con tante motivazioni”, ha detto Carlo Ancelotti in conferenza stampa, chiedendo ai suoi giocatori di non pensare alla Champions League dopo il buon 2-2 rimediato col Bayern Monaco in Germania. Arrivano notizie positive dall’infermeria. “Courtois sta bene. Domani giocherà, dopo tanto tempo. È una buona notizia che sia tornato e lui è molto eccitato”, ha detto Ancelotti. C’è spazio anche per altre due anticipazioni di formazione: “Pure Militao giocherà domani per acquistare ritmo. Arda Guler? Sarà uno dei titolari”, ha concluso Ancelotti.