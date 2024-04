Real Madrid-Barcellona, Xavi furioso: “Arbitro? Hanno già visto tutti, se parlo mi squalificano”

“Siamo stati la squadra migliore stasera e abbiamo meritato di vincere. Il futuro con questi giovani talenti sarà luminoso per il Barcellona”. Lo ha detto Xavi dopo il suo ultimo Clasico contro il Real Madrid da allenatore del Barcellona, il quarto consecutivo che termina con una sconfitta, questa volta con polemiche arbitrali per un possibile gol fantasma e per l’assenza nella Liga della goal line technology: “Non devo dire nulla sull’arbitro, lo hanno già visto tutti, se parlo potrebbero sanzionarmi, le immagini ci sono, non devo dire nulla”.

Non si trattiene nemmeno Ter Stegen: “È una vergogna per il calcio non avere la tecnologia della linea di porta nella Liga. Ci sono tanti soldi in questo ambiente e i soldi non vengono usati per le cose più importanti, è un peccato”.