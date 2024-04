Monza-Atalanta 1-2, Gasperini: “Vincenti solo con un titolo? Grande idiozia alimentata dai frustrati”

“Nel calcio si è vincenti solo se si vince un titolo? Questa è un’idiozia. Allora se fai solo il giornalista e non sei un direttore sei un perdente? Così sono tutti perdenti e si ammazzano. E’ un’idiozia grande come una casa, alimentata da chi è frustrato”. Lo ha detto Gian Piero Gasperini a Dazn rispondendo a una domanda al termine della vittoria della sua Atalanta sul campo del Monza: “Il finale non è stato dei migliori rispetto a una partita che abbiamo giocato bene, con delle belle risposte. Eravamo sotto controllo, ma come spesso ci succede in cinque minuti corriamo il rischio di buttarla via. Noi purtroppo abbiamo dovuto fare due cambi molto presto, ci ha levato la possibilità di farne altre nel finale. Touré? Ha caratteristiche diverse, però devo dire che per la prima volta ha giocato dall’inizio e ha fatto molto bene, questi giocatori sono un po’ animali da gara, è stato molto bravo per continuità e qualità. de Ketelaere? Ho già speso tante parole, è cresciuto tanto, ma penso che abbia ancora tanti margini. È chiaro che anno per anno l’Atalanta deve avere l’aspirazione a migliorarsi, ma il risultato non è sempre lo specchio del lavoro della squadra. Quest’anno in termini di risultati è una stagione straordinaria, ma in termini di crescita abbiamo margini. Ora vediamo, quello di questa sera è un bel risultato in funzione dell’Europa. Abbiamo due giorni per recuperare, noi teniamo molto alla Coppa Italia”.