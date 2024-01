Real Madrid-Barcellona oggi in tv: canale, orario e streaming finale Supercoppa di Spagna 2024

Saranno Real Madrid e Barcellona le due squadre protagoniste della finale della Supercoppa di Spagna 2024. Dopo due semifinali entusiasmanti, in cui le squadre di Ancelotti e Xavi hanno avuto la meglio rispettivamente contro Atletico Madrid e Osasuna, è tutto pronto per l’ennesimo capitolo di una rivalità storica. In palio un prestigioso titolo, a cui entrambi i club ovviamente ambiscono per arricchire il proprio palmarés. L’appuntamento con il Clàsico è oggi, domenica 14 gennaio, alle ore 20.00. La partita sarà trasmessa in streaming sul Canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, oltre che in tv in chiaro su Telelombardia. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti e parole dei protagonisti.