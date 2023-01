Real Madrid-Atletico Madrid, Ancelotti: “Affrontiamo una squadra forte, ma vogliamo la semifinale”

Domani sera il Real Madrid ospiterà al Bernabeu l’Atletico Madrid per i quarti di finale della Copa del Rey 2022/2023. “Favoriti perchè giochiamo in casa? In teoria sì, giocare col sostegno dei nostri tifosi è fondamentale, inoltre manchiamo dal Bernabeu da due mesi. Ma è un derby, una partita contro una squadra forte” ha detto il tecnico dei Blancos Carlo Ancelotti in conferenza stampa.

“Dobbiamo tenere conto della forza dei nostri avversari, sarà una gara complicata ma speciale e anche divertente, perchè l’Atletico sta migliorando, col Valladolid ha fatto molto bene. Ma abbiamo l’opportunità importante di andare in semifinale” ha aggiunto l’allenatore italiano, che ha poi risposto con una battuta alla domanda sui rumors dal Brasile: “Contatti? Ancora no, se c’è qualcosa vi faccio sapere”.

Su Vinicius e sul rischio che possa farsi male per colpa di qualche entrata dura: “Ha un fisico spettacolare ma va protetto. Credo che il calcio abbia bisogno di uno come lui ma lo vedo motivato e concentrato, non si lamenta”