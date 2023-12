Real Madrid, Ancelotti: “Vogliamo battere l’Alaves e finire bene l’anno. Futuro? Se ci saranno novità le dirò”

Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Alavés, valida per la 18^ giornata di Liga 2023/2024: “Spero di continuare il buon momento delle ultime partite, ottenere i tre punti e finire bene quest’anno“. Sull’infortunio di Alaba, invece: “La rottura del crociato è imprevedibile, qualcosa che non può essere controllato. Rinforzi a gennaio? Abbiamo parlato con la società, valuteremo nei prossimi giorni. Abbiamo tempo perché il mercato finisce il 31 e dobbiamo cercare la migliore soluzione possibile. In questo momento non abbiamo fretta. Non è il momento di fare nomi“.

Ancelotti ha poi parlato dei singoli: “A Tchouaméni non piace giocare da difensore centrale, così come a Camavinga non piace giocare da esterno. Tuttavia è convinto che in caso di emergenza giocherà in quel ruolo. Portiere? Non ho intenzione di ruotare. Stanno facendo bene entrambi e, quando Kepa è tornato dall’infortunio, mi è piaciuto premiarli. Domani però giocherà Kepa e nella seconda parte di stagione sceglierò uno dei due“.

“Superlega? Stiamo tutti aspettando questa decisione che potrebbe essere molto importante per il futuro del calcio – ha aggiunto Ancelotti, che poi ha glissato alla domanda relativa al suo futuro – Il futuro è la partita di domani e la settimana di ferie. Il mio contratto scade il 30 giugno e se ci saranno novità lo dirò“.