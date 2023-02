Real Madrid, Ancelotti sulla vittoria contro l’Al Ahly: “Sofferto un po’, ma abbiamo gestito bene”

Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha commentato la vittoria in semifinale al Mondiale per Club contro l’Al Ahly. Queste le sua parole, riportate da AS: “Abbiamo sofferto un po’, però poi siamo stati bravi a gestire la partita. Alla fine ce la siamo cavata bene e raggiunto l’obbiettivo. Militao e Benzema torneranno domani, mentre Courtois contro l’Osasuna”.