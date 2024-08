Real Madrid, Ancelotti riprende i suoi: “Quando sei stanco alzi la mano, devi essere responsabile”

Debutto al Santiago Bernabéu per il Real Madrid in questa nuova stagione. Per i Blancos una vittoria per 3-0 contro il Real Valladolid, punteggio che però non riflette pienamente le difficoltà che la squadra di Ancelotti ha dovuto affrontare nei primi 45 minuti. Nel primo tempo il Real Madrid non è riuscito a superare il solido blocco difensivo del Valladolid e il caldo intenso della capitale non ha di certo aiutato: “Quando vinciamo dobbiamo essere contenti, soprattutto dopo le difficoltà del primo tempo“, ha detto l’allenatore italiano al termine del match.

Il tecnico ha chiesto maggiore senso di responsabilità da parte dei propri giocatori, ricordando che è fondamentale che comunichino le loro sensazioni in campo, soprattutto in condizioni come quelle odierne: “È normale che con questo caldo si stanchino, ma devono essere responsabili e alzi la mano per chiedere un cambio se necessario, visto che in panchina abbiamo qualità”, spiega Ancelotti, comunque contento del secondo tempo disputato.

Oggetto di attenzioni nel post match, il gioiellino brasiliano Endrick, a segno nella sfida del Bernabeu, e il giovane turco Arda Guler: “Endrick ha un potenziale molto grande, è molto potente nel colpire e negli spazi piccoli, è un centravanti molto pericoloso. Per quanto riguarda Arda, questa partita fa parte del suo progetto di progressione. Sia lui che Endrick hanno bisogno di minuti per adattarsi bene alla squadra. Ogni giorno può essere una buona occasione per questi giovani talenti”, conclude Ancelotti.