Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo per 3-0 del suo Real Madrid contro il Girona: “Pian piano stiamo tornando, dobbiamo tenere duro. Per Bellingham si tratta del quinto gol consecutivo e anche Mbappé ha segnato“. In vista della partita di Champions League contro l’Atalanta, invece: “Mendy ha subito un infortunio muscolare e non ci sarà. Bellingham invece sta bene: l’ho tolto per non rischiare. Rodrygo? Ha saltato la trasferta perché non stava bene, ma credo che sarà a disposizione a Bergamo”. Infine, un parere su Arda Guler: “Ci ha messo un po’ a entrare in partita, poi ha segnato un gol fantastico. Penso che sia positivo per lui, specialmente per tutta la pressione che ha addosso”.