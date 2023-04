Real Madrid, Ancelotti: “Kroos e Modric sono intoccabili, ma non è iniziare il match ciò che più conta”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Barcellona, semifinale di ritorno della Coppa del Rey (all’andata hanno vinto i blaugrana per 1-0). “Kroos e Modric sono intoccabili – ha spiegato Ancelotti –, ma questo non significa che giocheranno titolari domani: ci sono molti calciatori intoccabili, ma poi bisogna sceglierne solo undici e devo pensare alle risorse che ho in panchina. Non è iniziare ciò che più conta: l’importante è essere protagonisti, ognuno quando è il suo momento. In partite come quella di domani, in particolare contro il Barcellona, non si può pensare che i protagonisti saranno solo undici. Devo pensare alle risorse che ho in panchina e al ruolo che ognuno può ricoprire nell’incontro, con l’obiettivo di vincere e di passare il turno”.