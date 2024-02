Real Madrid, Ancelotti: “Girona squadra motivata, Vinicius gioca”

Il tecnico del Real Madrid Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dello scontro diretto con il Girona, in programma domani alle 18.30 al Bernabeu: “Il Girona arriva qui con grande entusiasmo e motivazione. Se dovessero vincere domani sarebbero in testa in solitaria. Chi vincerà domani sarà avanti in classifica, ma il campionato è molto lungo. La partita di domani indirizzerà ma non deciderà nulla. Possiamo raggiungere entrambi gli 80 punti a fine anno”.

Sulle scelte di formazione: “Rudiger si è allenato in gruppo. Sarà decisivo il provino di domani. Se starà bene sarà dei nostri. Oggi le sensazioni erano buone. Vinicius sta bene e giocherà. Carvajal preferisce giocare largo, ma sa fare anche il centrale di difesa. Nelle ultime partite l’ho provato al centro. Per quanto riguarda i portieri, vorrei coinvolgere sia Kepa che Lunin. Non è facile scegliere chi far giocare perché per me sono due titolari”.