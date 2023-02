Real Madrid, Ancelotti: “Il derby contro l’Atletico sarà una bella sfida”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro l’Atletico Madrid, Carlo Ancelotti ha presentato la gara che attende il suo Real Madrid: “Sarà un bella sfida. Noi stiamo vivendo un buon periodo di forma, ma l’Atletico verrà qui per vincere. Mi piacerebbe passare del tempo con Simeone. Entrambi amiamo il calcio e potremmo conoscere il rispettivo lavoro. Attualmente mi piacerebbe sapere come si sta preparando per domani“.

Ancelotti ha poi parlato dei singoli: “Nacho ha sempre lavorato con professionalità, anche quando attraversava momenti non facili. Si è sempre fatto trovare pronto quando ho avuto bisogno di lui. Domani giocherà da terzino sinistro. Vinicius? Non è mai infortunato, ha una genetica fantastica e si prende cura di sé“.