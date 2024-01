Real Madrid, Ancelotti: “Campionato falsato? Uno scandalo in Spagna c’è stato e la polizia sta indagando…”

“Durante la settimana si è parlato molto ma io penso che non bisogna sviare il tiro. Tutto il mondo sa cosa è successo negli ultimi 23 anni nel calcio spagnolo. La Liga non è falsata ma il calcio spagnolo ha avuto un problema sul quale la procura e la polizia stanno indagando”. Carlo Ancelotti risponde alle affermazioni di Laporta, presidente del Barcellona, che ha parlato di campionato falsato dopo Real-Almeria, facendo un non troppo velato riferimento al Caso Negreira. “Lo conosco ma non ho mai parlato con lui, non voglio rispondergli”, ha aggiunto il tecnico italiano riferendosi alle parole di Futre, ex giocatore dell’Atletico. Ancelotti ha poi smentito le voci su un possibile ritorno di Benzema: “Bugie, non ne abbiamo mai parlato col club”. Infine, sull’addio a fine stagione di Klopp al Liverpool, commenta: “E’ abbastanza sorprendente, ha fatto e sta facendo un lavoro fantastico. Gli rende merito essere obiettivo e autocritico, facendosi da parte. Da parte mia ha tutto il rispetto, è un grande allenatore”.