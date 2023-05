Psg, i tifosi contestano la società: cori anche contro Messi (VIDEO)

di Antonio Sepe 17

Nonostante l’imminente titolo, i nervi sono particolarmente tesi in casa Psg. Il gruppo del tifo organizzato, Collectif Ultras Paris, si è infatti riunito per una contestazione. Nel mirino il patron Nasser Al-Khelaifi e in generale l’operato della dirigenza. Tuttavia, i cori hanno interessato anche tre giocatori, vale a dire Marco Verratti, Neymar e il partente Leo Messi. Ecco il video.