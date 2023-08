Psg, Sport: Neymar pronto a tornare al Barcellona. L’operazione coinvolgerebbe anche l’Al-Hilal

Dopo aver speso milioni su milioni, è iniziato l’emigrazione dal Paris Saint-Germain. Lionel Messi è andato all’Inter Miami, Kylian Mbappé è promesso sposo del Real Madrid e ora anche Neymar sembra pronto a dire addio al club parigino. Il brasiliano non ha mai nascosto di voler tornare un giorno al Barcellona e, stando a quanto riportato da Sport, questa potrebbe essere la volta buona. Secondo il sito, infatti, Neymar potrebbe essere acquistato dall’Al-Hilal firmando un contratto quadriennale, per poi passare in prestito per un anno nel club blaugrana. Uno scenario molto intricato ma che, per accontentare tutte le parti, potrebbe rivelarsi davvero quello giusto.