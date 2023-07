Psg, Sergio Rico dimesso dall’ospedale dopo oltre un mese

Sergio Rico è stato dimesso dall’ospedale dopo la caduta da cavallo con cui ha rischiato di morire. Il portiere del Psg, dopo essere stato in coma farmacologico dal 28 maggio e in terapia intensiva, può finalmente tornare a casa dove continuerà il percorso di riabilitazione. Stando a quanto riportato dal ‘The Athletic”, Sergio Rico avrebbe perso oltre 20 chili e il 30% della sua massa muscolare: il male minore vista l’entità dell’incidente e i calci in testa subiti dal cavallo.