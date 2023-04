Psg, primi contatti per Bellingham. Ma il Real Madrid è avanti

Il Psg entra nella corsa per Jude Bellingham. Il talento inglese, di proprietà del Borussia Dortmund, è nel mirino di Liverpool, Manchester City e Real Madrid, ma i parigini avrebbero già allacciato i primi contatti. Il presidente dei parigini Al Khelaifi non ha mai nascosto il gradimento per il centrocampista inglese classe 2003: “Bellingham è un giocatore straordinario. l’Inghilterra è fortunata ad averlo – aveva detto durante i mondiali in Qatar -. Tutti lo vogliono, non ho intenzione di nasconderlo”. Al momento, però, il Real Madrid sembra in vantaggio. L’entourage del giocatore, come riporta Cadena Ser, si trovava a Madrid un mese fa e ha mantenuto i contatti con i blancos. Niente da fare invece per il Borussia Dortmund che in queste settimane ha provato ad offrire a Bellingham una proposta di rinnovo contrattuale. Per ora il giocatore non apre alle trattativa con il suo attuale club.