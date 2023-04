Psg, offerta di 38 milioni per il Parco dei Principi. Il Sindaco di Parigi: “Ridicola”

“Hanno offerto 38 milioni di euro: penso che ‘ridicolo’ sia la parola giusta”. Lo ha detto Anne Hidalgo, sindaco di Parigi, ai microfoni di RFI a proposito della proposta del Paris Saint Germain per l’acquisizione del Parco dei Principi. La società parigina vuole una struttura di proprietà, ma la prima offerta per l’impianto inaugurato nel 1972 nel XVI arrondissement è stata respinta. “Lo stadio appartiene ai parigini, non a me, siamo in uno Stato di diritto e quindi dobbiamo fissare dei prezzi che corrispondano al valore dei beni in oggetto”, sottolinea la Hidalgo, per la quale “non c’è più alcun percorso possibile”. Il Psg starebbe valutando anche l’ipotesi Stade de France ma per il sindaco di Parigi è un bluff: “Le regole di cui parlo valgono anche per lo Stato (proprietario dell’impianto, ndr) ed è molto complicato rinunciare a uno stadio anche se il presidente ha aperto a questa possibilità”. Poche ore dopo l’assessore allo Sport Pierre Rabadan ha affrontato il tema: “Ovviamente la città vuole tenersi il PSG! Abbiamo soluzioni da offrire, non la cessione in sé, ma che consentono uno sviluppo sportivo ed economico del club forse migliore di qualsiasi altre che potrebbero trovare altrove”.