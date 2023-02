Psg, nuovo infortunio per Renato Sanches. Galtier: “Potrebbe saltare tante partite”

Brutte notizie in casa Psg. Renato Sanches ha subito un nuovo infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo, in lacrime, dopo un quarto d’ora nel match contro il Tolosa. “Ci ha detto di avere una lesione muscolare – ha detto il tecnico dei parigini Christophe Galtier al termine della gara-. Non so nulla di preciso perché non ho ancora parlato con lo staff medico, ma credo che potrebbe restare fuori qualche settimana e saltare tante partite”.