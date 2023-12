Psg, notte di terrore per il portiere Letellier: sequestrato in casa con la compagna e i due figli

di Mattia Zucchiatti 88

Spavento nella notte per il portiere del Psg, Alexandre Letellier. L’estremo difensore è stato sequestrato in casa insieme alla sua compagna e ai loro due figli (2 e 6 anni) durante un furto con scasso nella casa di Hadricourt (Yvelines). Tre dei quattro autori del reato, tra cui due minorenni, sono stati arrestati, ha riferito la procura, che ha aperto un’inchiesta per estorsione con armi e sequestro di persona affidata alla polizia giudiziaria di Versailles. Secondo la stampa francese, la compagna del giocatore parigino avrebbe ricevuto un colpo al volto dai malviventi che hanno anche puntato un coltello contro la coppia. L’allarme a casa del giocatore è scattato intorno alle 2 di notte e la coppia ha provato a chiamare la polizia, il cui intervento è stato tempestivo (ma con un agente ferito al ginocchio). Non è un caso isolato. A luglio, il portiere del PSG Gianluigi Donnarumma è stato derubato a Parigi, per un danno stimato in 500.000 euro.