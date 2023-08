Wta 1000 Montreal, Pegula domina la finale: Samsonova battuta in 50 minuti

Jessica Pegula vince il Wta 1000 di Montreal. Nell’ultimo atto sul cemento canadese, la statunitense numero 3 del mondo ha dominato la finale contro la russa Liudmila Samsonova in meno di un’ora col punteggio di 6-1 6-0, aggiudicandosi il secondo titolo 1000 della sua carriera dopo quello vinto lo scorso anno a Guadalajara. Un monologo per Pegula contro la numero 18 del ranking, reduce due ore prima dalla vittoria nella seconda semifinale – rinviata inizialmente per pioggia – contro la kazaka Elena Rybakina. Per Pegula dopo le due ore e trenta di battaglia nel penultimo atto contro Swiatek, la pratica si chiude in cinquanta minuti con Samsonova che paga gli straordinari. Di fatto l’equilibrio resiste fino all’1-1 del primo set. Poi la russa non regge più i ritmi dell’avversaria e nel secondo set subisce il break in apertura dopo essere salita 40-0. Il contraccolpo psicologico si fa sentire, insieme alla fatica, e Pegula non si ferma più fino al 6-0. “Ho sempre giocato bene qui, quindi arrivo sempre con un buon atteggiamento e buon umore per giocare un buon tennis – dice Pegula in relazione al Canada -. Mi sento benissimo. So che fisicamente non si sentiva al meglio, ma allo stesso tempo so di aver giocato una partita perfetta”.