Psg, Neymar mangia da McDonald’s e Galtier lo difende: “Ha diritto a prendersi un giorno di pausa”

Cristophe Galtier ha parlato in conferenza stampa della foto di Neymar diventata virale, in cui il brasiliano mangia da McDonald’s: “Abbiamo parlato e gli ho detto quello che pensavo. Ciò che ci siamo detti resterà fra noi, ma penso che Neymar abbia il diritto di prendersi un giorno di pausa. La sua passione per il poker? Se gli piace è libero di giocarci“. Nessuna polemica dunque tra il tecnico del Psg e O’Ney, entrambi con la testa alla sfida contro il Lille.