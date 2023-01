Neymar non si è allenato questa mattina con il Psg alla vigilia della sfida in trasferta dei 32esimi di Coppa di Francia contro lo Chateauroux. Il motivo di questa assenza non è ancora noto, secondo quanto riporta L’Equipe. Neanche Renato Sanches si è allenato. Tra gli altri assenti Marco Verratti, squalificato, così come Kylian Mbappé e Achraf Hakimi, in vacanza negli Usa.