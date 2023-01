PSG, Messi torna a Parigi: “Ringrazio tutti per l’accoglienza, non vedo l’ora di tornare in campo”

L’attaccante del PSG, Lionel Messi, ha fatto ritorno a Parigi, dopo il Mondiale vinto e in festeggiamenti in Argentina. Il calciatore ha ringraziato tutti per l’accoglienza, affermando ora di volersi concentrare sulle sfide con il proprio club. Queste le sue parole: “Ringrazio di cuore i miei compagni di squadra e tutte le persone del club per l’accoglienza che mi hanno riservato. Sono tornato e non vedo l’ora di continuare a raggiungere gli obiettivi di questa stagione, stavolta col PSG”.

