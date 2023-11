Psg, Mbappè stende il Reims: tripletta e primato in classifica

Una tripletta del solito Kylian Mbappè permette al Psg di battere 3-0 il Reims in trasferta e di dimenticare il ko in Champions League contro il Milan. Ma soprattutto consente a Luis Enrique di riprendersi il primo posto in classifica dopo lo stop del Nizza col Montpellier. La prima rete è una magia e arriva dopo 3′. Dembele crossa dalla destra, Mbappè si coordina e al volo batte Diouf. All’8′ Ito esulta, ma il pareggio è annullato per fuorigioco. Tutto da rifare per il Reims, ma nella ripresa il Psg dilaga. Al 59′ un’azione costruita dal basso porta al 2 contro 2: Soler è lucido nel servire Mbappè che da due passi appoggia in rete. Due gol bellissimi, ma anche il terzo non ha nulla da invidiare. Una respinta coi pugni di Donnarumma da corner dà il via al contropiede: Barcola scarica, Mbappè col destro colpisce. Il Psg si riprende la vetta grazie al suo fuoriclasse.