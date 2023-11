Running, al via domenica 26 novembre la 39^ Firenze Marathon: ecco il percorso

Cresce l’attesa per la 39^ Firenze Marathon, in programma domenica 26 novembre nel capoluogo toscano. Saranno circa 10mila i runner che prenderanno parte al celebre appuntamento tra gli Uffizi, piazza della Signoria, il Duomo e tante altre meraviglie della città. La partenza è prevista proprio in Piazza Duomo, che accoglierà i maratoneti anche all’arrivo. La corsa procederà poi verso la Chiesa di Santa Maria del Fiore, quindi in direzione di Via Martelli per raggiungere Piazza San Marco. Gli atleti procederanno poi verso la Chiesa della Santissima Annunziata e poi Piazza Donatello, toccando quindi la Fortezza da Basso. Dal km 5 si va in direzione del Parco delle Cascine in un contesto naturalistico dal quale si uscirà in prossimità dell’Ippodromo del Visarno per dirigersi verso il Ponte della Vittoria. I podisti giungeranno così sui Lungarni Santarosa e Soderini per poi ammirare la Colonna di San Felice. Il momento di Ponte Vecchio sarà invece al km 19,5km.

La maratona prevede poi il passaggio sul Ponte alle Grazie per proseguire sul Lungarno Benvenuto Cellini e arrivare, una volta superata la metà del percorso, a Borgo Santa Croce. Neppure il tempo di ammirare la Basilica che si torna sul Lungarno Colombo per proseguire sul Lungarno Aldo Moro. Il percorso prevede poi un passaggio su via Campo d’Arrigo e a seguire l’entrata nello stadio di atletica Luigi Ridolfi dove si percorrerà un emozionante giro di pista per quindi 400 metri al 32km. All’uscita dall’impianto ci sarà una piccola salita al cavalcavia dell’Affrico, quindi si ritorna nel centro cittadino. Al 38km si gira intorno a piazza Duomo e poi si corre alle spalle di Piazza della Signoria poi in direzione della Galleria degli Uffizi. Dal km 40 si attraversa finalmente Piazza della Signoria, che precede l’arrivo in Piazza Duomo – Piazza San Giovanni al traguardo. Le iscrizioni saranno aperte fino al giorno 17 novembre 2023 con costo per pettorale di euro 85,00.