Psg, Mbappé e Verratti testimonial per la seconda maglia 2023/2024

Il Psg ha lanciato la nuova maglia da trasferta per la prossima stagione, in occasione della ‘We run Paris’, la corsa di dieci km organizzata dal club francese. Testimonial d’eccezione Caster Semenya, Ladji Doucouré e Zoumana Camara che hanno partecipato all’evento podistico. Ma per quanto riguarda il club a vestire il secondo kit sono stati, tra gli altri, anche Marco Verratti e Kylian Mbappé, entrambi anche quest’estate al centro del mercato internazionale. Sul centrocampista azzurro ci sono le sirene dall’Arabi Saudita, mentre sul fenomeno transalpino il solito Real Madrid.