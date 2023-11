PSG, Luis Enrique: “Risultato perfetto. Donnarumma? Tutti sbagliano”

Neanche l’anticipo del venerdì frena la corsa del Paris Saint Germain, che allunga in vetta alla classifica della Ligue 1. Neanche una papera di Donnarumma, che regala palla a Minamino in fase di costruzione dell’azione dal basso, rimette in partita il Monaco, che alla fine cede 5-2.

Anzi Luis Enrique ottiene anche il brillante risultato di mandare tutto il tridente a segno. A iniziare dal solito Mbappè, proseguendo con l’ormai puntualissimo Ramos e concludendo con Dembelè.

Proprio il tecnico ha parlato a Prime Video, commentando il successo che aumenta la distanza tra la sua squadra e il terzo posto, in attesa del Nizza, impegnato domani: “Mi è piaciuta la nostra partita. Mi piace quando facciamo gol, meno quando subiamo. È sempre difficile giocare dopo la sosta per le Nazionali, ma devo dire che l’impegno dei giocatori è stato evidente, il risultato è stato perfetto contro una delle migliori squadre della Ligue 1. Non vediamo l’ora di giocare martedì, in Champions“.

Sull’errore di Donnarumma, Luis Enrique commenta: “Tutti sbagliano. Chiedo al mio portiere di rilanciare corto e questo può capitare, fa parte del calcio“.