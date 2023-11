Bayern Monaco, Tuchel: “Muller? Non me la sono sentita, non avevo idee brillanti”

Un Bayern Monaco non brillante ma estremamente concreto e solido regola con un gol del solito Harry Kane il Colonia, raggiungendo il primo posto momentaneo della Bundesliga. Ai bavaresi basta appunto il gol dell’inglese per regolare la penultima squadra del campionato, con Tuchel che peraltro conclude la partita senza neanche un cambio, nonostante le lamentele della vigilia sui calendari troppo pressati tra Nazionali e club.

Al termine della gara il tecnico ha parlato a DAZN di questa strana scelta, specie in relazione alle domande sugli zero minuti concessi alla leggenda del club Thomas Muller, che peraltro è rimasto a disposizione del Bayern per tutta la pausa: “Non me la sono sentita. Non perché non mi fidi dei miei giocatori in panchina, ma perché siamo stati molto bravi a giocare e abbiamo controllato completamente la gara con gli undici che erano in campo. Choupo è stato bravo a giocare con Harry e noi lo volevamo in campo per i colpi di testa. Continuavo a pensare a come avremmo potuto portare Thomas (Muller) in campo, o magari di concedere qualche minuto a Mathys (Tel) e Rapha (Guerreiro)“.

“Tuttavia, la gara è sempre stata in equilibrio e la squadra è stata sempre in completo dominio. Non volevo rompere il ritmo. Ho faticato un po’ oggi e non avevo idee brillanti“, conclude Tuchel.